Suspeito em fuga capota Kombi e morre em confronto com a PM

Crédito da foto Para Foto: De olho São José

Um suspeito de aproximadamente 30 anos morreu na tarde desta quarta-feira (22) após roubar uma Kombi e entrar em confronto com uma equipe da Polícia Militar em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A troca de tiros aconteceu no Jardim Susuki, bairro Colônia Rio Grande. Segundo as primeiras informações, estava carregado com produtos que seriam entregues aos Correios foi roubado na região central da cidade.

Uma viatura do 17º Batalhão da PM foi chamada diretamente la vítima, que informou sobre o roubo a mão armada. Pouco tempo depois, os policiais identificaram a Kombi e passaram a segui-lá.

A perseguição durou por tempo suficiente até o motorista capotar na esquina das ruas Diamira Moro Zen e Benedito Aparecido Gonçalves, no bairro Colônia São José. O 2º tenente Cason da PM, informou que neste momento, a equipe de policiais também quase derrubou a viatura. “Isto teria prejudicado o procedimento. Este trecho da rua é muito complicado. No entanto, todos estão bem”, comentou.

O assaltante, então, teria entrado em uma área de mata e realizado dois disparos contra os policiais que o seguiam. Com a reação, o suspeito foi atingido e não resistiu.

Até o momento, a identidade do rapaz não foi descoberta. A área foi isolada para a realização do trabalho da Perícia e do Instituto Médico Legal (IML).