Trabalhador morre ao ser atingido por árvore no Paraná

Crédito da foto Para Leodir Pereira/Rádio Pérola AM

Um trabalhador morreu ao ser atingido por uma árvore, na tarde de quarta-feira (14), em Pérola do Oeste, região Sudoeste do Paraná. O incidente aconteceu em uma propriedade às margens da BR 163, nas proximidade do perímetro urbano.

De acordo com testemunhas, o homem de 47 anos realizava o corte da árvore com uma motosserra quando foi atingido pelo tronco. Outras pessoas que trabalhavam no local retiraram a árvore, mas o trabalhador já estava sem vida.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística. O corpo da vítima foi recolhido ao IML (Instituto Médico-Legal) de Francisco Beltrão.

