Tragédia: Colisão entre carro e caminhão mata três pessoas em rodovia do Paraná

Photo Credit To (Foto: Bombeiros)

Um grave acidente no início da tarde desta terça dia (15), deixou três mortos da mesma família, na PR-170 em Guarapuava. As vítimas são o pai Celson José Macedo, a mãe Elena Cordeiro dos Santos de 44 anos e a filha Heloysa dos Santos Macedo de 15 anos. Os três são de Pinhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um GM Kadett bateu contra um caminhão Ford Cargo na Serra do Cadeado. O motorista do caminhão estava consciente, e a equipe do Corpo de Bombeiros o orientou. Os militares sinalizaram o local e encaminharam os corpos das vítimas para o Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

Para mais informações sobre a região Oeste acesse o Catve.com clicando aqui.