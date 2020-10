Trem atinge micro-ônibus em Curitiba e mulher morre na hora; dez feridos e cenário de destruição

Photo Credit To Foto: Banda B

Um acidente grave entre um trem na empresa Rumo e um micro-ônibus no fim da noite desta segunda-feira (19) deixou uma pessoa morta e outras dez feridas, no bairro Cajuru, em Curitiba. O acidente aconteceu em um cruzamento bastante conhecido pelos registros de colisões envolvendo locomotivas. Após ser arrastado pelo trem, o micro-ônibus invadiu e destruiu parte de uma casa, na esquina do acidente. Dos dez feridos, uma pessoa está internada em estado grave.

O acidente aconteceu na rua Thomaz David Borges com rua Rutildo Pulido, por volta das 23h40. O micro-ônibus levava funcionários da empresa Volkswagen de volta para casa e seguia sentido BR-277, quando foi atingido pelo trem da Rumo. Com o impacto da batida, o micro-ônibus foi arrastado e atingiu uma casa.

Para a Banda B, o socorrista Marcelo do Resgate Voluntário Parceiros da Vida disse que a primeira informação era de que havia muitos feridos. “Entrou pelo Corpo de Bombeiros que era um acidente com múltiplas vítimas, então diversas ambulâncias vieram para prestar socorro no local. Foram no total dez pessoas feridas, cinco leves, quatro encaminhadas ao hospital, uma em estado mais grave e, infelizmente, um óbito no local”, detalhou o socorrista voluntário.

O Corpo de Bombeiros chegou rapidamente ao local do acidente e o Major Félix disse que o motorista do micro-ônibus evitou o pior. “O ônibus foi atingido pelo trem, com cerca de 15 pessoas, deslocou ainda por cerca de 30 metros. O motorista ainda conseguiu direcionar para as árvores, mas em seguida foi para a residência. Temos uma morte e quatro feridos, uma pessoa está com gravidade. Só não foi mais grave, graças a perícia do motorista do ônibus”, confirmou, em entrevista à Banda B.

Equipes da Companhia de Energia Elétrica (Copel) estavam no local devido a energização dos trilhos, presentes no micro-ônibus.

Susto

A dona da casa atingida pelo micro-ônibus, Juliane Venâncio Inácio, 35 anos, disse que correu para o quarto dos filhos ao ouvir o barulho. “Um susto muito grande, um barulho, o quarto das crianças fica para a garagem. Eu vi muita poeira, corri para ver eles. Graças a Deus, foi só o susto pra gente lamentamos a perda dessa pessoa dentro do ônibus”, lamentou.

Fatal

A vítima fatal do acidente é uma mulher que estava sentada no local onde o trem atingiu o micro-ônibus. O Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba fez o recolhimento do corpo.

Nota

Após o acidente, a concessionária Rumo enviou nota à imprensa lamentando o ocorrido.

“O motorista cruzou a ferrovia devidamente sinalizada no momento da passagem de um trem. O maquinista acionou todos os procedimentos de segurança, mas não foi possível evitar a colisão. Equipes da empresa foram acionadas e prestaram todo suporte as equipes médicas para atender a ocorrência. A empresa realiza campanhas de conscientização para alertar motoristas e pedestres sobre os cuidados com o trem”.