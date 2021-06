Três adolescentes são encontradas em situação de prostituição

Crédito da foto Para Foto: PM/Divulgação

Duas adolescentes de 15 anos, e outra de 16 anos foram encontradas em situação de prostituição, em Corbélia, no oeste do Paraná, segundo o Conselho Tutelar. A Polícia Militar (PM) acompanhou a abordagem, e três pessoas foram presas como suspeitas de envolvimento no caso.

Segundo o conselheiro que atendeu o caso, Jair da Silva Dias, as menores fizeram teste do bafômetro e o resultado apontou que uma delas havia consumido bebida alcoólica.

O caso foi registrado no domingo (13), e divulgado na segunda-feira (21).

“Elas foram encontradas em uma boate da cidade, depois de uma denúncia anônima. Como eram de Cascavel, entramos em contato com os pais e encaminhamos o caso para o Conselho Tutelar da cidade. Agora elas terão acompanhamento da rede de proteção e devem receber atendimento psicológico”, disse Dias.

De acordo com o conselheiro ainda, os pais das adolescentes foram surpreendidos, pois as filhas mentiam dizendo que iam para casa de amigas.

O Conselho Tutelar informou que esta foi a primeira vez que esse tipo de ocorrência foi registrado em Corbélia e que a denúncia foi essencial para prisão em flagrante dos envolvidos.

Prisões

Um casal, que se identificou como responsável pelas adolescentes, e o dono da casa noturna foram levados para a Delegacia de Corbélia, conforme o conselho.

A Polícia Militar prendeu os três como suspeitos pelos crimes de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente, e por fornecer bebida alcoólica para menores.

A Polícia Civil de Corbélia não informou se os suspeitos permanecem presos nesta terça-feira (23), mas disse que o caso está sendo investigado.