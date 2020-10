Três pessoas ficam feridas após carro sair da pista, bater contra árvores e pegar fogo na BR-277

Photo Credit To Foto: Divulgação/PRF

Três pessoas ficaram feridas após um acidente, na manhã deste domingo (25), no quilômetro 177 da BR-277, em Palmeira, no Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro das vítimas saiu da pista, bateu contra algumas árvores e pegou fogo.

A condutora do veículo, de 43 anos, sofreu lesões graves. Os dois passageiros, um homem de 46 anos e uma criança de 10, sofreram lesões leves. A equipe da PRF informou que as lesões foram ocasionadas pelo acidente. Sem queimaduras.

A condutora foi encaminhada à Santa Casa de Palmeira e as outras duas vítimas ao Pronto Socorro Municipal de Ponta Grossa.

A estrutura do Fiat Marea, com placas de Camboriú-SC, colapsou devido a intensidade das chamas e o choque contra as árvores agravou o amassamento da estrutura.