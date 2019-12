Uma mulher morre e mais duas pessoas ficam feridas em colisão entre carro e ônibus na região de Bandeirantes

Crédito da foto Para ( foto Rádio Cabiúna)

Na madrugada de segunda-feira (23), por volta das 04h15 foi registrado um grave acidente envolvendo dois veículos na rodovia que liga a cidades de Bandeirantes e Abatiá.

De acordo com informações, um ônibus de passageiros que vinha de Jundiaí (SP) e seguia para Londrina, o qual deveria fazer uma parada em Bandeirantes colidiu em veículo GM Vectra de cor prata e placas de Curitiba.

O acidente ocorreu a cerca de 800 metros antes da rodoviária de Bandeirantes

O carro seguia sentido Bandeirantes em direção ao Trevo da Crispy, entroncamento na PR 855, onde deveria pegar a estrada para Curitiba.

O motorista do ônibus relatou que o Vectra invadiu a pista, vindo a bater fortemente na lateral do ônibus.

No carro estavam três ocupantes, motorista que sofreu ferimentos graves, uma senhora de 71 anos de idade que estava ao seu lado, que apresentava ferimentos leves e no banco de trás outra senhora, de 63 anos, moradora de Bandeirantes, que entrou em óbito no local.

No ônibus ninguém se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar antederam o acidente. O corpo da senhora foi encaminhado a IML após liberação da a Polícia Civil.