Viatura da Polícia Militar capota e cai dentro de rio durante perseguição no Litoral do Paraná

Photo Credit To Foto: Reprodução/Comunica Matinhos

Uma viatura da Polícia Militar (PM) capotou e caiu dentro de um rio durante uma perseguição, por volta das 13h30, na Rua Clevelândia, em Matinhos, no Litoral do Paraná. O caso aconteceu nesta terça-feira (10) e apesar do incidente a equipe conseguiu efetuar a prisão do suspeito.

De acordo com informações da PM, um motociclista deu início à perseguição após não atender a ordem de parada dos policiais. O veículo estaria irregular.

Ele foi encaminhado para a delegacia e assinou um boletim de ocorrência. Ninguém ficou ferido no episódio, apenas a viatura sofreu alguns danos.