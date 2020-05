Vítima de acidente é flagrada com cocaína no hospital

Crédito da foto Para Foto Fonte Portal a Rede

Equipe médica de um hospital de Ponta Grossa precisou da intervenção da Polícia Militar depois de encontrar drogas com um paciente. O caso foi registrado numa unidade hospitalar do bairro de Uvaranas naterça-feira (19).

Segundo a PM, um rapaz de 28 anos deu entrada no hospital depois de sofrer um acidente de trânsito. Com ele, os médicos e enfermeiros encontraram uma bucha com aproximadamente um grama de cocaína.

A polícia foi chamada e apreendeu a substância, que foi encaminhada para a 13ª Subdivisão Policial (SDP). O dono da droga deve ser chamado para prestar esclarecimentos depois que receber alta médica.