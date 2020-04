Vítimas de acidente na BR-153 são sepultadas em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Óleo derramado de caminhão na pista pode ter causado a tragédia na BR-153 - Divulgação/PRF

Os corpos de Gedielson de Oliveira Souza, 27 anos, e Heloise Gabriel Lopes, 23 anos, vítimas do grave acidente ocorrido na manhã de terça-feira (21), na BR-153, trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, foram sepultados na manhã desta quarta-feira (22) no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina. O casal seguia para Ourinhos (SP), quando por volta das 10h40 ocorreu a tragédia no quilômetro 29 da rodovia federal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), momentos antes do acidente um caminhão que transitava no mesmo sentido da rodovia teve um problema mecânico e derramou óleo no asfalto ao longo de aproximadamente 140 metros. A hipótese levantada pela PRF é de que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle ao passar sobre o óleo, em um trecho de curva. Na sequência, a moto bateu de frente com uma carreta bitrem que transitava no sentido contrário.

Gidielson trabalhava como mascate, e Heloise como auxiliar de cozinha no Chisco`s Restaurante, em Santo Antônio da Platina. O casal deixa uma filha de 7 anos.

A PRF identificou o veículo que derramou óleo sobre a pista. O caminhão teve um problema no compartimento do motor.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.