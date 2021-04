Vítimas de grave acidente na PR-092 são transferidas para Londrina

Photo Credit To Colaboração

Os primos, Leonardo Z, 20 anos, João Paulo C. S, 21 anos, e Mateus Z, 18 anos, vítimas do grave acidente ocorrido na noite de quinta-feira (8) na PR-092, próximo ao município de Barra do Jacaré, foram transferidos para hospitais de Londrina.

As vítimas estavam em um VW Gol que saiu da pista e colidiu contra árvores de eucalipto à margem da rodovia. Os jovens residem no bairro rural Água da Areia – município de Santo Antônio da Platina. A notícia do acidente causou comoção nas redes sociais, onde parentes e amigos pedem orações pela recuperação dos primos.

Conforme apurou o radialista Claubinho Souza da Banda B com a família das vítimas, um dos jovens foi transferido ainda durante a madrugada para Londrina e outro para Bandeirantes, apenas um deles ainda permanecia em na unidade hospitalar em Andirá na manhã desta sexta-feira (9).

Durante a tarde, no entanto, os médicos avaliaram que os dois pacientes internados em Andirá e Bandeirantes também deveriam ser transferidos para Londrina.

As circunstâncias do acidente são investigadas.