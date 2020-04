Vítimas de tragédia na BR-153 são de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Foto fonte Portal tanosite

As duas vítimas do grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (21), no Km 29 da BR-153, trecho entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho, moravam em Santo Antônio da Platina. Conforme manifestação de amigos do casal nas redes sociais, as vítimas foram identificadas até o momento apenas por Gedielson e Heloise. Ele trabalhava como mascate, e ela era funcionária do Chico’s Restaurante. As informações foram confirmadas pela reportagem do portaltanosite.

Os corpos, no entanto, ainda aguardam por identificação no Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o casal seguia sentido Jacarezinho. Momentos antes do acidente, um caminhão que transitava no mesmo sentido da rodovia apresentou um problema mecânico e derramou óleo no asfalto ao longo de aproximadamente 140 metros.

A hipótese levantada pela PRF é de que o condutor da motocicleta tenha perdido o controle ao passar sobre o óleo, em um trecho de curva. Na sequência, a moto bateu de frente com uma carreta bitrem, que transitava no sentido contrário.

A motocicleta era nova e ainda não havia sido emplacada.

A PRF identificou o veículo que derramou óleo sobre a pista. O caminhão teve um problema no compartimento do motor.

Gedielson e Heloise morreram no local do acidente – Redes sociais