​Batalhão da PM de operações aéreas leva vacinas e medicamentos ao Norte e Noroeste

Crédito da foto Para © BPMOA

O Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) disponibiliza quatro aeronaves para o transporte de vacinas e medicamentos nas regiões Norte e Noroeste do Paraná. As ações ocorreram na sexta-feira (04) e no sábado (05) e tem como objetivo levar de maneira célere as vacinas contra a Covid-19 às cidades do Interior do Estado.

As aeronaves, com nome de Falcão seguido do número do helicóptero, entregaram as vacinas nos municípios específicos selecionados para a posterior distribuição.

A Falcão 05 foi responsável pela região de Cianorte e Campo Mourão. Já o Falcão 06, Cornélio Procópio e Jacarezinho, o Falcão 07 foi para Ivaiporã e Apucarana e o Falcão 08, para Maringá, Paranavaí e Umuarama.

O Comandante do BPMOA, tenente-coronel Júlio Cesar Pucci dos Santos, ressalta a importância da integração das forças neste tipo de apoio na luta pela vida.

“Cabe frisar que o BPMOA está em apoio à Casa Militar, que disponibiliza todas as aeronaves ativas do Governo do Estado para a distribuição das vacinas. Com esta celeridade, cada dia e cada hora que a gente ganha neste tempo de transporte de medicamentos e vacinas gera um grande benefício para o resguardar da vida do cidadão, que é nosso dever primário”, diz.

A ação possibilita que o programa de imunização do Estado seja cumprido conforme o planejamento e, ainda, presta apoio no fornecimento de medicamentos aos órgãos de saúde que necessitam com urgência. “Os dois helicópteros e os dois aviões no encargo do transporte representam a Polícia Militar no papel de contribuir com o Paraná imunizado e com a preservação da vida”, finaliza do comandante.