​Prefeitura de Ribeirão Claro recebe 50 cobertores doados pela Unimed

Crédito da foto Para Assessoria

A primeira-dama de Ribeirão Claro, Ana Maria Molini e o secretário de Assistência Social, Victor Hugo Cornélio, receberam no fim da tarde da última quinta-feira (28) os 50 cobertores doados pela diretoria da Unimed Norte Pioneiro do Paraná. O material, entregue pelo representante da Unimed, José Luiz Thabet, será doado a famílias carentes para proteção e conforto no período de inverno. O atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade é uma das principais prioridades da gestão atual.