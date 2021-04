19ª Regional de Saúde tem novo diretor geral

Photo Credit To Divulgação

A 19ª Regional de Saúde, com sede em Jacarezinho e que abrange 22 municípios da região, tem novo comando. Marcelo Nascimento e Silva, ex secretário municipal de Saúde em Jacarezinho, é agora o diretor geral do órgão, em substituição a Tony Palhares, que ocupou o cargo nos últimos dois anos.

A portaria que dá a chefia da 19ª Regional a Marcelo Nascimento foi publicada no fim da tarde de terça-feira (13), assinada pelo secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior.

Em meio a pandemia, Nascimento tem o desafio de manter os serviços de saúde pública que competem ao Estado em dia com a população. “Assumir a Regional de Saúde no momento em que o Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história do país é uma grande desafio. Mas me sinto preparado com uma vida profissional voltada à saúde. Vamos discutir as políticas regionais de saúde e realizar um planejamento regional do SUS”, projeta Marcelo, que tem 12 anos de experiência como servidor da área, sendo quatro deles (de 2017 a 2020) como secretário de Saúde do município de Jacarezinho.

VACINAÇÃO

E em meio a esta situação, uma das pautas mais importantes no momento diz respeito a imunização contra a Covid-19, que é realizada pelas secretarias municipais de Saúde com apoio da Regional de Saúde.

“O governo do Estado tem feito um trabalho muito bom, com campanhas de domingo a domingo, também à noite, e buscando mais doses para levar a imunização aos paranaenses o quanto antes. Da nossa parte, é dar suporte aos municípios para que todo este esforço seja efetivo aos cidadãos”, pontua.