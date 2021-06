2° BPM realiza Operação AIFU no Norte Pioneiro

Crédito da foto Para Assessoria

No último final de semana, o 2º BPM realizou Ação Integrada de Fiscalização Urbana – AIFU nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Carlópolis, Santana do Itararé e Salto do Itararé dando suporte às equipes de vigilância sanitária dos referidos municípios, contando ainda participação da Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Conselho Tutelar em algumas cidades.

Durante a ação, mais de trezentas pessoas foram abordadas, oito estabelecimentos vistoriados, bem como residências com denúncias de aglomeração.

Em Santana do Itararé, três pessoas (18, 19 e 25 anos) foram abordadas com entorpecentes e encaminhadas para confecção de Termo Circunstanciado de Infração Penal – TCIP por porte de drogas e uma pessoa (25 anos) foi presa com mandado por roubo. Em Jacarezinho, também duas pessoas (19 e 22 anos) foram encaminhadas por porte de entorpecente (cocaína). E na cidade de Santo Antônio da Platina, vinte e seis pessoas foram notificadas pelos agentes fiscais em seus respectivos CPFs.

Já em Ibaiti, no distrito do Campinho, mais de 40 pessoas foram abordadas, advertidas e dispersas, onde um homem (21 anos) foi preso por desobediência. Já no bairro São Roque do Bugio, havia denúncia de uma festa clandestina, sendo o local abordado e constatado mais de 200 pessoas aglomeradas e sem máscaras e consumindo bebida alcoólica numa chácara, onde um menor foi apreendido com 19 cigarros de maconha e 18 porções de cocaína. No local, os frequentadores ainda arremessaram garrafas contra as equipes e tiveram de ser contidos por disparos de munição controlada, não existindo feridos. O som foi apreendido e o organizador identificado.