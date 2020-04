2º Batalhão de Polícia lança “CAMPANHA NOSSA CIDADE SEM FOME”

Crédito da foto Para Assessoria PM

Foi lançada na manhã de hoje, 27/04/2020, nos 22 municípios que compõem a área do 2º Batalhão, a “Campanha Nossa Cidade Sem Fome”, com o objetivo arrecadar alimentos não perecíveis para serem doados às famílias impactadas economicamente pela pandemia do novo coronavírus.

Os postos de arrecadação serão os supermercados de sua cidade. Para doar, basta depositar seu alimento num “carrinho com o cartaz da campanha”. Fazendo assim, você ajudará muitas famílias a terem o que comer neste período tão difícil para todos.

A Campanha se estenderá até 02 de outubro de 2020 e os alimentos arrecadados serão destinados para Secretarias Municipais de Assistência Social de cada município do Norte Pioneiro que repassarão as doações às famílias mais necessitadas.

Seja solidário: Doe alimentos!

