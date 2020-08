2º Batalhão iniciou a operação Cambará segura, neste último final de semana

Photo Credit To Assessoria PM

Em consequência da Operação Cambará Segura, deflagrada pelo 2º BPM nesta última sexta-feira, 21/08, resultados importantes já foram alcançados na manutenção da ordem pública naquela cidade.

Ontem, 25/08, por volta das 08h00min, na Rua Santa Luzia, Mutirão São José II, com base em denúncias anônimas, os policiais militares apreenderam três menores (14, 15 e 16 anos) por envolvimento com o narcotráfico no Bairro.

Com a devida autorização, foi realizada revista na casa deles, sendo encontrado 01 porção de cocaína, 17 buchas de maconha, 17 pedras de crack, 01 vaso com pé de maconha plantado e vários materiais utilizados para embalar a droga.

Em continuidade a Operação Cambará Segura, na mesma data, por volta das 15h00min, outro indivíduo (20 anos) foi preso em posse de 12 buchas de maconha, numa abordagem na Rua Melchiades Pereira Lima, Bairro Ignes P. Hanzé.

A Operação Cambará Segura se estenderá pelas próximas semanas e através de um incremento ao efetivo policial militar da cidade, com utilização das equipes da ROTAM e Canil do 2º BPM, o policiamento ostensivo e preventivo será intensificado com finalidade de apreender armas, drogas, prender foragidos da justiça.