2º Batalhão:Ação rápida da Polícia Militar resulta na recuperação de uma moto roubada e prisão dos autores do crime, em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria PM

Cidade: Santo Antônio da Platina/PR

Endereço: Rodovia BR 153

Data: 28/03/2020

Hora: 00h20min

Descrição do fato: Poucos minutos após roubo de uma motocicleta Honda CG/FAN, de cor preta, ocorrido no município de Joaquim Távora/PR, por volta das 23h45min, 27/03/2020, na Rodovia Regis Miranda Rivelino, em frente ao Cemitério dos Polaco, conforme relato em boletim de ocorrência no 351506/2020, no qual a vítima (30 anos) afirmou ter sido roubada por quatro indivíduos num GM/Classic, cor prata, e que estes teriam se evadido pela Rodovia PR-092 (trevo de Guapirama), a equipe ROTAM, de posse das características repassadas, saiu em diligência pela rodovia BR-153 a fim de localizar os suspeitos, bem como a motocicleta produto de roubo. Ainda na BR-153, próximo à Cafeeira Dois Irmãos, foi avistado uma motocicleta cor preta e um Classic com características semelhantes ao utilizado no roubo.

Diante da fundada suspeita, prontamente a equipe efetuou o retorno e ao aproximar-se dos veículos citados, já próximo ao Auto Posto Platina, identificou o condutor da motocicleta como sendo indivíduo (20 anos), morador da Vila Claro, Santo Antônio da Platina, o qual é conhecido no meio policial pelo envolvimento com atividades ilícitas (roubos e tráfico de drogas) que não foi possível abordá-lo, pois este conseguiu se evadir a pé da equipe adentrando ao pátio do posto de combustíveis que fica próximo de sua residência. Salienta-se que no local onde a motocicleta foi deixada pelo marginal, foi encontrado um simulacro de pistola, de cor preta, semelhante ao que os marginais utilizaram na ação criminosa, conforme descrito pela vítima anteriormente.

Que após isto, seguimos em acompanhamento do veículo GM/Classic, cor prata, e que após ser ordenado para que o mesmo parasse através de sinais luminosos e sonoros este passou a empreender fuga de forma perigosa, não respeitando placas de sinalização e colocando em risco a vida de demais usuários do trânsito. Foi visualizado ainda pelos policiais militares o momento em que um dos ocupantes arremessou uma arma de fogo as margens da rodovia BR-153, próximo ao acesso à Rua 24 de Maio. Que o veículo foi acompanhado por toda extensão da Rua Acácia, continuando desrespeitando cruzamentos e limite de velocidade. Que no cruzamento com a Rua Hélio Nogueira do Amaral veio a colidir em um buraco e que um dos ocupantes desembarcou do automóvel empunhando uma arma de fogo nas mãos.

Que diante da ameaça, foi realizado disparos de arma de fogo por parte da equipe policial e que mesmo assim os três suspeitos conseguiram fugir, desta vez a pé, pulando o muro de uma residência, porém dois destes foram contidos com o apoio das demais equipes de radiopatrulha na rua benedito lúcio machado, sendo identificados: indivíduo 32 anos, este indicado como mentor do crime, morador do Bairro Aparecidinho, Santo antônio da Platina; o outro indivíduo 27 anos, morador do Aparecidinho 2, Santo Antônio da Platina. Ambos são conhecidos no meio policial por envolvimento com a criminalidade. No momento da abordagem resistiram a prisão sendo necessário o uso seletivo de força para que fossem contidos, bem como foi utilizada algema conforme súmula vinculante no 11 do STF. Que após isto, foi solicitado a presença da equipe Canil ao local e com apoio dos cães de faro Loki e Troia foi efetuada uma busca nas proximidades de onde haviam arremessado a arma de fogo, porém sem êxito em localizá-la. Que um dos detidos (indivíduo 27 anos) afirmou aos policiais que teriam deslocado até as cidades de Joaquim Távora e Quatiguá para roubarem uma moto, informou quem era o terceiro ocupante do veículo, também conhecido no meio policial, e que toda ação teria sido coordenada pelo indivíduo detido (32 anos). Diante dos fatos foi solicitado para que a vítima comparecesse até a sede da quarta companhia de polícia militar, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e posteriormente os indivíduos foram apresentados a autoridade policial competente para que fossem adotadas as medidas pertinentes. Vale acrescentar ainda que houve uma tentativa de roubo na cidade de Quatiguá/PR, minutos antes conforme boletim de ocorrência no 351497, na qual a vítima informava as mesmas características, evidenciando assim o que detido havia mencionado.

Resumo dos resultados:

• 02 indivíduos presos: mentor do crime (32 anos) e seu comparsa (27 anos);

• Demais criminosos envolvidos identificados;

• Motocicleta Honda CG/FAN, de cor preta (roubada) foi recuperada;

• Apreensão simulacro arma de fogo (utilizado no crime) foi apreendido;

• Veículo GM/Classic, prata, usado no crime, foi apreendido.

. 01 touca “ninja” apreendida

. 02 celulares apreendidos

. 250 reais apreendidos