2º BPM apreende 1,218KG de maconha em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria PM

Nesta sexta-feira (12/06), por volta das 01h30min, a Polícia Militar recebeu informação da Polícia Rodoviária Federal, de que uma caminhonete Fiat Toro poderia estar carregada de entorpecentes e passaria por Santo Antônio da Platina.

Com isso, equipes de Rádio Patrulha, ROTAM e da Agência Local de Inteligência montaram bloqueios nos possíveis locais que o veículo possivelmente passaria e em seguida receberam informação de que a caminhonete tinha passado por uma barreira sanitária em Ribeirão do Pinhal e deslocava sentido ao município platinense.

A equipe de Abatiá deslocou no mesmo sentido e durante o trajeto observou que havia faróis de veículos em meio há uma plantação.

Ao solicitar apoio, a caminhonete Fiat Toro e um VW Jetta passaram pela equipe em alta e velocidade e foi perdido contato visual.

Ao continuarem o acompanhamento tático, os Policiais Militares encontraram os veículo abandonados às margens da Rodovia PR-439, KM 48. E com apoio de demais equipes, foi constatado no interior dos veículos e caçamba da caminhonete, grande quantidade de entorpecente, que depois de pesado aferiu 1.218,55kg de maconha.

A Fiat Toro estava com uma placa clonada e o VW Jetta com a placa adulterada, que após consulta pelo número do chassi tratava-se de veículo furtado em Socorro/SP.

Ambos os veículos estavam com rádios comunicadores. E após buscas nas proximidades, nenhum indivíduo foi localizado, sendo o entorpecente e os veículos apreendidos.

Dessa forma, expressiva quantidade de entorpecentes são retiradas das ruas e o 2º BPM reafirma seu compromisso de combate ao narcotráfico.