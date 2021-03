2º BPM APREENDE MOTOCICLETAS EM JACAREZINHO POR DIREÇÃO PERIGOSA*

Photo Credit To Assessoria PM

Na data de ontem (03/03), em duas ocorrências distintas, a Polícia Militar realizou apreensão de duas motocicletas com encaminhamento dos respectivos condutores por direção perigosa e desobediência.

Na primeira ocorrência, por volta das 17h10min, equipe foi solicitada via 190 para dar atendimento de infração de trânsito, onde motociclistas estavam no loteamento Arboris realizando manobras perigosas. Diante da denúncia, a equipe de Radio Patrulha – RPA com apoio da ROTAM foram ao local e se depararam com três motocicletas, que ao avistarem as equipes empreenderam fuga, onde uma delas – Honda CG Titan de cor branca – realizou diversas infrações de trânsito vindo, por fim, colidir com um veículo Ford K, ao avançar o sinal vermelho nos cruzamentos da Alameda Pe. Magno com a Rua Dr. Heráclio Gomes.

O condutor (20 anos) sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo SIATE do Corpo de Bombeiros e em seguida encaminhado a sede da 1ª Cia para procedimentos pertinentes e teve a motocicleta apreendida.

Na segunda ocorrência, as 20h20min, uma equipe de RPA se deparou com uma motocicleta Honda CG Titan de vermelha, também realizando manobras perigosas (“empinando”) na Rua Prof. Aurea Benck, onde ao receber voz de abordagem, o condutor evadiu-se em alta velocidade sentido Santuário da Mãe Rainha, onde em certo momento jogou a motocicleta em direção a viatura vindo danificá-la e fugiu.

A equipe policial em posse da placa do veículo, identificou o endereço do condutor (19 anos), que não era habilitado e apresentou o referido veículo que foi apreendido por pendências administrativas e além da direção perigosa responderá por dano ao patrimônio público.

Nota para Imprensa nº 144/2021

*Setor de Comunicação Social do 2º BPM*