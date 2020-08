2º BPM: Comemora dia do soldado com visita de veterano

Photo Credit To Assessoria PM

Nesta terça-feira (25/08), o 2º BPM recebeu em suas instalações a visita do Sr. José Pedro de Oliveira Filho, que no último dia 20 de agosto completou oitenta anos de idade. A circunstância foi oportuna, uma vez que, o Sr. José Pedro serviu a Polícia Militar durante trinta anos, todos eles como soldado, dedicados à comunidade paranaense por meio do 2º BPM.

A data de 25 de agosto não foi escolhida ao acaso, já que neste dia, comemora-se o Dia do Soldado, homenagem ao aniversário do Patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. O 2º BPM e a família do homenageado prepararam uma festa surpresa que contou com a entrega de um certificado ao veterano, cumprimentado-o pelo aniversário e agradecendo os bons serviços prestados à corporação.

A singela homenagem também foi estendida a todos os Soldados da Unidade, representados na ocasião pelo veterano que dedicou três décadas de proteção aos Paranaenses e dos Policiais Militares pertencentes ao serviço administrativo. Ressalta-se que o evento seguiu as normas sanitárias devido ao cenário da pandemia.

Parabéns ao veterano José Pedro de Oliveira Filho e a todos os soldados da Polícia Militar do Paraná.