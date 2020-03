2º BPM: Comemora dia Internacional da Mulher ” Confiram as fotos ”

Crédito da foto Para Assessoria PM

Nesta sexta-feira (06/03), o 2º Batalhão de Polícia Militar realizou evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no auditório do SENAC, em Jacarezinho.

Na oportunidade, as policiais assistiram palestras com o psicólogo Dr. Eduardo Quirino, que fez um resgate histórico da participação feminina na sociedade; com a ginecologista Dra. Patrícia R. de Vicente Binda, puderam tiras suas dúvidas quanto a diferentes aspectos da saúde da mulher e por fim com a fisioterapeuta e esteticista Eliane Freitas Alves de Carvalho receberam dicas de beleza e a relação desta com a autoestima.

As consultoras Mary Kay, Rosimeire Frazão e Rosana de Paula Rosa também participaram do evento, realizando demonstração dos produtos às participantes. E meninas do projeto Polícia Mirim Integrada de Ribeirão do Pinhal fizeram uma homenagem entregando um mimo para as policiais.

O encontro teve como objetivo a confraternização das policiais militares de toda área do batalhão e buscou demonstrar a importância da mulher na sociedade e principalmente na corporação, sempre lutando pra conquistar seu lugar.

O evento foi finalizado com sorteio de brindes e um delicioso coffee break.

Que nada nos limite,

Que nada nos defina,

Que nada nos sujeite.

Que a liberdade seja nossa própria substância.

Simone de Beauvoir