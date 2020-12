2º BPM desenvolve Operações no Norte Pioneiro

Photo Credit To Assessoria PM

A “Operação Natal” completa uma semana no Norte Pioneiro e é visível a presença de equipes Policiais Militares reforçando o policiamento nos principais locais de circulação de pessoas e locais de risco.

Tal operação vem empreender esforços para prevenir e coibir a prática de ações delituosas, visando proporcionar a necessária segurança e tranquilidade à população norte pioneiro paranaense no período de compras e festas natalinas.

Simultaneamente o 2º BPM realiza a “Operação Condomínio”, que busca estabelecer condições básicas para a execução de ações policiais de caráter preventivo e repressivo, em pontos críticos preestabelecidos, na fiscalização urbana, realizando abordagem em veículos, estabelecimentos comerciais e pessoas, objetivando maximizar a sensação de segurança.

O comandante interino do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, enfatiza que a unidade está preocupada com as ações delituosas nas cidades de sua responsabilidade territorial, e sente a necessidade da aplicação de um policiamento mais eficiente e atuante com o propósito de garantir a preservação da ordem pública.