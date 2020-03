2º BPM divulga balanço da operação carnaval

Crédito da foto Para AEN

Entre os dias 21/02 e 27/02, o 2º BPM desenvolveu em toda sua circunscrição, a operação Carnaval 2020, uma vez que tais festejos englobam desfiles de agremiações (blocos e grupos carnavalescos e escolas de samba) e bailes e festas públicas que resultam na concentração de um grande número de pessoas em ruas, praças e demais espaços públicos que são destinados pelo poder público.

O 2º BPM com seus efetivos e meios, distribuídos em todo Norte Pioneiro, agiu isoladamente e em conjunto, compartilhando e integrando com outros órgãos de segurança pública o policiamento ostensivo durante o período de comemoração do Carnaval.

Nas cidades de Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Quatiguá, Siqueira Campos e Tomazina houve o emprego de um maior número de policiais devido às características dos eventos que contam com maior concentração de público, sendo que nas demais cidades o patrulhamento foi intensificado nos locais com grande aglomeração.

O público total presente em tais eventos foi mais de 39 mil pessoas, sendo que a Polícia Militar atendeu somente vinte e duas ocorrências relacionadas às comemorações. No trânsito, cinquenta e um veículos foram abordados e/ou vistoriados, e quinze autos de infração de trânsito foram confeccionados.

Dessa forma, o 2º BPM garantiu que a população melhor aproveitasse esse momento de alegria e diversão, concluindo a operação carnaval 2020 com resultados satisfatórios.