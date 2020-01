2º BPM divulga resultados de 2019

Crédito da foto Para Divulgação PMPR

Findado o ano de 2019, o 2º Batalhão de Polícia Militar divulga o levantamento das ações e resultados com relação a segurança pública no Norte Pioneiro.

A Polícia Militar atendeu ao todo 37.504 ocorrências nos vinte e dois municípios sob sua jurisdição, das quais resultaram em 1.662 prisões, 145 dessas por mandado de prisão e 377 apreensões de menores infratores. No trânsito, houve 256 prisões vinculadas ao crime de direção sob influência de álcool, 964 veículos apreendidos e 3.836 autos de infração de trânsito confeccionados.

Também houve a realização de 352 operações e a recuperação de 187 veículos furtados e/ou roubados, sendo todos restituídos aos proprietários e a apreensão de 122 armas de fogo.

O resultado mais expressivo é a redução de homicídios em 44% com relação ao ano de 2018 e o combate ao narcotráfico, onde mais de uma tonelada de entorpecentes (1.143kg) foram retiradas de circulação e 541 prisões foram realizadas pelo crime de tráfico de drogas.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, salientou que tais números são consequência da ação policial realizada com planejamento estratégico e comprometimento com a proteção do cidadão. E afirmou que o “Guardião do Norte Pioneiro”, está em busca contínua na melhoria da segurança pública em parceria com as demais forças policiais e poder judiciário.

Fonte: BI/CELEPAR – SISGCOP – P/3 do 2º BPM.