2º BPM e Polícia Civil Realizam operação conjunta em Ribeirão do Pinhal

Nesta quinta-feira (05/03), Policiais Militares e Civis realizaram operação conjunta com objetivo de cumprir mandado de busca em residência de indivíduo envolvido com tráfico de drogas e outros ilícitos naquela urbe.

Dessa forma, o referido mandado foi cumprido na Rua Tibagi Santiago Sales – Vila Santa Terezinha, onde a casa foi vistoriada pelos policiais. O esforço policial resultou na apreensão de maconha em cocaína, além de produtos furtados no comércio e residências da cidade.

Também, foram apreendidos capacetes e vestuários semelhantes aos utilizados por criminosos em recentes delitos no município e dois homens (20 e 18 anos) foram presos e encaminhados a delegacia, eles já possuíam registro criminal por roubo e tráfico de drogas.