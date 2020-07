2º BPM E POLÍCIA RODOVIÁRIA REALIZAM INTERCÂMBIO EM CINOFILIA*

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na data de ontem (21/07), o 2º Batalhão de Polícia Militar e o 3º Pelotão da 2º Cia do Batalhão de Polícia Rodoviária realizaram o Intercâmbio de Conhecimentos em Cinofilia na sede da unidade.

Ao todo, onze Policiais Militares estiveram no evento que contou com a participação do CANIL do 2º BPM, CANIL da Polícia Rodoviária e CANIL do 10º BPM de Apucarana. Onde na oportunidade, trocaram informações a respeito do treinamento dos cães e as técnicas utilizadas no preparo do cão para busca de armas e entorpecentes.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, afirmou que a troca de experiências é fundamental para desempenho do trabalho policial com cães e o intercâmbio ofereceu essa oportunidade de desenvolvimento.

