Photo Credit To Assessoria PM

2º BPM E PREFEITURA DE RIBEIRÃO CLARO DISCUTEM MONITORAMENTO

Na sexta-feira (08/01), Policiais Militares do Destacamento de Ribeirão Claro se reuniram com o prefeito João Carlos Bonato e o secretário de administração Fábio Oliveira de Lucca para tratarem da Segurança Pública no município.

O foco da reunião foi a monitoração por instalação de câmeras de segurança nos espaços públicos de Ribeirão Claro, o que contribuirá para subsidiar as forças de segurança no policiamento preventivo e soluções de crimes.

O processo ainda está em fase de planejamento e as tratativas para implantação já estão em estágio avançado.