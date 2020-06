2º BPM faz segunda entrega da campanha ”Nossa cidade sem fome” Confiram as fotos

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na última semana, o 2º BPM fez a entrega de mais de uma tonelada (1.176kg) de alimentos da Campanha “Nossa Cidade Sem fome”. As doações foram coletadas em parceiros comerciais das cidades de abrangência da Unidade e também postos policiais.

Dessa vez, as cidades beneficiadas foram: Cambará, Jundiaí do Sul, Siqueira Campos e Japira, que com suas Secretarias de Assistência Social destinarão tais alimentos às famílias mais prejudicadas pelo Novo Coronavírus COVID-19.

A campanha se estenderá até o mês de outubro e atenderá os vinte e dois municípios do Norte Pioneiro. Faça você sua doação! Juntos Somos Mais Fortes