2º BPM intensifica fiscalização no combate à pandemia

Crédito da foto Para Assessoria PM

Neste fim de semana (04,05 e 06/06), o 2º BPM intensificou às Ações Integradas de Fiscalização Urbana em todo Norte Pioneiro.

A operação em combate à disseminação do Novo Coronavírus COVID-19, busca cumprir os decretos estaduais e municipais que trazem medidas de prevenção à pandemia, colocando regras como o “toque de recolher” e a proibição de bebidas alcoólicas em locais públicos bem como aglomeração.

As fiscalizações com participação de outros órgãos locais aconteceram nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio Da Platina, Wenceslau Braz, Ibaiti, Carlópolis, Ribeirão do Pinhal, Pinhalão, Salto Do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Conselheiro Mairinck.

Nas demais cidades, as equipes de cada localidade fizeram ações específicas quanto ao cumprimento das legislações citadas com abordagens e fiscalizações em estabelecimentos comerciais e residências com denúncias de descumprimento dos decretos.

Destaque para a cidade de Jacarezinho, onde duas festas residenciais foram encerradas sendo os responsáveis notificados pela vigilância sanitária e para a cidade de Ibaiti, onde, no distrito do Campinho foram abordados mais de sessenta pessoas em via pública consumindo bebida alcoólica e aglomeradas.