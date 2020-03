2º BPM: Participa de feira de serviços em Abatiá ” Confiram as fotos ”

Crédito da foto Para Assessoria PM

​De 03 a 06 de março de 2020 aconteceu na cidade de Abatiá, o Paraná Cidadão – Feira De Serviços. Evento com o objetivo principal de oferecer, em um único lugar, serviços gratuitos que promovam a cidadania, a defesa de direitos e a inclusão social da população.

​Entre os serviços gratuitos oferecidos pelo programa estão: emissão de carteira de identidade e carteira de trabalho, habilitação para o seguro-desemprego, cadastro para vagas no mercado de trabalho, cadastro para a tarifa social de água e luz e, ainda, informações e acesso a linhas de crédito para micro e pequenas empresas, entre outros.

​Para o 2º Batalhão de Polícia Militar foi a oportunidade de fortalecer a integração com a comunidade por meio da exposição das atividades, viaturas e equipamentos bem como transmitir orientações de segurança visando a aproximação com o cidadão e proporcionar segurança para realização do evento.

​O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, ressaltou que ações integradas de cidadania, como essa, preservam o direito e os deveres garantidos pelo Estado e a participação da Polícia Militar é fundamental para o exercício da cidadania.