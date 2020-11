2º BPM: POLÍCIA MILITAR DESENCADEIA “OPERAÇÃO SINERGIA” EM TODO ESTADO DO PARANÁ

Photo Credit To Assessoria PM

Nesta quinta-feira (26/11), a Polícia Militar do Paraná lançou a “Operação Sinergia”, que visa ações de reforço no policiamento por meio de patrulhamento, bloqueios de trânsito, bloqueios táticos, saturação de áreas e abordagens policiais.

Com objetivo de intensificar a presença ostensiva da PMPR, buscando uma aplicação eficaz na busca de resultados positivos na Proteção à Sociedade, o 2º BPM atuará de forma conjunta e integrada com as demais Forças de Segurança nas ações de prevenção e repressão com órgãos presentes nos municípios do Norte Pioneiro, como Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Receita Estadual, Conselhos Tutelares e Vigilância Sanitária.

Segundo comandante interino da Unidade, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, a Operação Sinergia busca o emprego estratégico dessas instituições com o foco em melhores resultados para com a Segurança Pública, demonstrando à nossa sociedade que todos os órgãos que compõe o Sistema de Segurança Pública (Municipal, Estadual e Federal) estão integrados em prol Sociedade, atuando como Guardiões do Norte Pioneiro.

Todo efetivo do 2º BPM será empregado, operacional e administrativo, mantendo-se os serviços essenciais de atendimento ao público.