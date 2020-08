2º BPM: Polícia Militar do Paraná comemora 166 anos de história

Crédito da foto Para Assessoria pm

Nos longínquos 10 de agosto de 1854 nascia a Polícia Militar do Paraná. São cento e sessenta e seis anos de dedicação e compromisso para com a Sociedade Paranaense.

O Comandante-Geral da PMPR, Coronel Péricles de Matos, destacou o resgate histórico da Corporação que bravamente lutou na Guerra do Paraguai, Revolução Federalista, Campanha do Contestado, as Revoluções de 1924 e 1930 e também a Revolução Constitucionalista de 1932.

Cel. Péricles, ainda afirmou: “A orgulhosa memória do passado revela, assim, o espírito de dedicação presente em cada militar estadual, voltado ao rigoroso cumprimento do dever.”

No Norte Pioneiro a corporação é representada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, que há sessenta e sete anos mantém a Lei e a Ordem com seu lema: “Guardião do Norte Pioneiro”, estando à disposição dos vinte e dois municípios que pertence a sua circunscrição.

O comandante da Unidade, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, também declarou: “É uma honra fazer parte da história dessa corporação sesquicentenária e ainda mais por comandar um batalhão que sempre esteve e estará ao lado da comunidade do Norte Pioneiro”. E finalizou: “Parabéns a Policia Militar do Paraná, cento e sessenta e seis anos protegendo os Paranaenses.”