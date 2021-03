2º BPM: Polícia Militar e Vigilância Sanitária unem forças no combate ao Coronavírus em Jacarezinho

Photo Credit To Assessoria PM

Foi deflagrada na manhã de hoje, 16/03/2021, ações conjuntas entre Polícia Militar e Vigilância Sanitária para intensificar o combate à propagação do Coronavírus – COVID-19 na cidade de Jacarezinho.

Os trabalhos já vêm sendo desenvolvidos na cidade desde o início da vigência dos decretos estaduais e municipais, principalmente no período noturno, no que tange ao toque de recolher, proibição de aglomerações, comércio e consumo de bebidas alcoólicas, eventos, entre outras normas estabelecidas no Decreto Municipal 7871/2021, publicado no dia sete de março no diário oficial de Jacarezinho.

Além destas fiscalizações, as ações realizadas na manhã de hoje tiveram como foco a cobrança do uso de máscara pelo cidadão, tanto em via pública quanto em estabelecimentos comerciais, bem como orientações sanitárias para evitar a disseminação da doença.

Os trabalhos conjuntos continuarão e se estenderão para os bairros da cidade, principalmente quanto aos eventos, aglomerações e também uso de máscaras.

Lembrando que o Decreto Municipal 7871/2021, estabelece multas de R$ 1 mil por pessoa e R$ 4 mil por estabelecimento flagrados em desacordo com as regras contidas neste documento.