2º BPM: Polícia Militar recupera veículo furtado

Photo Credit To Assessoria PM

Crime ocorreu próximo a uma Farmácia em Siqueira Campos, sendo o autor detido na Rodovia, quando fugia sentido Wenceslau Braz

Logo após um indivíduo tomar de assalto um veículo GM/Prisma na cidade de Siqueira Campos, por volta das 19h00min, do domingo (08/11), os policiais militares lograram êxito em prender o suspeito, em posse do carro roubado, na Rodovia Parigot de Souza, Wenceslau Braz.

O suspeito já havia fugido do cerco policial conduzindo o veículo roubado, inclusive colocando em risco terceiros. No momento da prisão ele resistiu, mas foi contido.

Dentro do carro, os policiais encontraram a arma utilizada no crime, um revólver calibre 38, que estava do lado do suspeito.

Antes de roubar o GM/Prisma, ele tentou roubar uma VW/Saveiro que estava estacionada nas proximidades, mas sem êxito. Também foi levantada a informação que o suspeito havia realizado disparos de arma de fogo numa boate, em Siqueira Campos.

O indivíduo, 34 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Wenceslau Braz.