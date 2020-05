2º BPM: Policiais femininas fazem doação de sangue

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na última semana Policiais Militares da região de Ibaiti se mobilizaram e conseguiram fazer suas doações ao hemocentro de Jacarezinho, o que motivou algumas Policiais Femininas da Unidade.

As Policiais em questão se sensibilizaram com a causa e também se voluntariaram na data de hoje (28/05) para a ação solidária que vem sendo motivada pelo comando do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra e que vem ganhando cada vez mais voluntários.

O hemocentro de Jacarezinho está com estoques reduzidos de bolsa de sangue devido a pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) e ações como essas são importantes, principalmente no que tange à conscientização da comunidade.