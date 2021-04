2º BPM PRENDE AUTORES DE ROUBO EM CARLÓPOLIS

Photo Credit To Assessoria PM

Nesta quinta-feira (01/04), por volta das 13h30min., Policiais Militares do 2º BPM/2º CRPM foram acionados para atendimento de um roubo numa loja de materiais de construção em Carlópolis.

Em contato com as vítimas, essas relataram que dois indivíduos, um deles armado, deram voz de assalto e roubaram dinheiro evadindo sentido Joaquim Távora numa caminhonete Ford Ranger de cor branca.

De imediato, as equipes da região foram acionadas e em diligências, uma delas abordou um VW Gol de cor prata, táxi, em atitude suspeita na zona rural do município.

Foi realizada abordagem do veículo e encontrado os dois autores com a arma utilizada (um revólver calibre .32 com três munições intactas), celulares das vítimas e R$10.884,00 roubados.

Os autores ainda entregaram a localização do comparsa que conduzia a caminhonete, esse foi encontrado e preso na residência com R$5.924,00 também roubados no crime.

Durante a confecção do boletim de ocorrência foi constatado que os autores eram foragidos da cadeia pública de Ribeirão do Pinhal e possuíam mandados de prisão contra eles.

Dessa forma, *foram recuperados R$16.808,00 e três celulares de funcionários. Sendo os três autores e o taxista presos, bem como dois veículos apreendidos e a arma de fogo.*

Mais uma vez a Polícia Militar demonstra o comprometimento no combate ao crime organizado no Norte Pioneiro.