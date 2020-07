2º BPM REALIZA AIFU EM SANTO ANTÔNIO DA PLATINA*

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na sexta-feira (24/07), a Polícia Militar com equipes de Rádio Patrulha, ROTAM e Agência Local de Inteligência realizaram operação *AIFU – Ação Integrada de Fiscalização Urbana* no município de Santo Antônio da Platina.

O 2º BPM deu apoio aos Fiscais Municipais, bem como ao Conselho Tutelar e Corpo de Bombeiros nas averiguações em estabelecimentos comerciais. Ao todo, cinco estabelecimentos foram abordados, sendo três deles notificados; trinta e quatro pessoas foram abordadas e um indivíduo foi preso por possuir em seu comércio duas máquinas caça-níqueis.

A operação além de integrar ações de fiscalização no âmbito municipal e estadual também tem como aspecto o policiamento preventivo no combate ao crime organizado e narcotráfico.

*2º BPM: EDITAL PARA CONCURSO DA PMPR É REABERTO*

Nesta segunda-feira(27/07), a Polícia Militar do Paraná retificou o edital nº 01 – SOLDADO PMPR 2020 e reabriu as inscrições, que inciará dia *_04 de agosto, as 17h00min e se estenderá até 02 de setembro, também as 17h00min._* Os pedidos de isenção, para os novos candidatos, tem novas datas, de 04 de agosto até dia 14 do mesmo mês.

Algumas retificações foram feitas com relação a acuidade visual (admitida cirurgia refrativa), cirurgia de reconstrução da orelha (lobuloplastia), bem como novas especificações referentes a tatuagem, que podem ser verificadas no site do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, no site: www.portal.nc.ufpr.br. Maiores informações, no site da Polícia Militar do Paraná: www.pmpr.pr.gov.br e nas redes sociais da corporação e do 2º Batalhão de Polícia Militar, Facebook: 2ºBatalhão de Polícia Militar do Paraná – “Guardião do Norte Pioneiro”, ou através do instagram @2bpm_pmpr

