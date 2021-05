2º BPM realiza operação em Siqueira Campos e apreende motocicletas

Crédito da foto Para Assessoria PM

Neste domingo (09/05), por voltadas 13h30min, Policiais Militares deflagaram operação com a finalidade de coibir infração de trânsito e crime de direção perigosa cometidos por motociclistas na cidade de Siqueira Campos.

Tal operação é resultado da denúncia, por parte da comunidade siqueirense, que descrevia um grupo de motociclista utilizando a via pública entre o bairro do Alecrim e Alemoa para exibirem manobras perigosas com motocicletas irregulares, causando perturbação e perigo àqueles que fazem uso da via.

Dessa forma, as equipes de Rádio Patrulha e ROTAM deslocaram ao local e quando foram avistados pelos infratores, esses evadiram em alta velocidade para diversas direções, vindo inclusive, alguns deles colidirem com as viaturas. Assim houve ferimentos em alguns envolvidos e danos nas viaturas.

Após abordagem foi constatado que sete motocicletas estavam com irregularidades, alguns condutores não possuíam CNH – Carteira Nacional de Habilitação e dois menores também foram apreendidos. Todos foram encaminhados para as providências cabíveis e as motocicletas apreendidas.

A Polícia Militar salienta que tais eventos irregulares e não autorizados podem vir a colocar em risco outros condutores, passageiros e pedestres além de serem considerados condutas de direção perigosa e infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro

