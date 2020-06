2º BPM realiza ”Operação Ostensividade ll” no Norte Pioneiro

Crédito da foto Para Assessoria PM

os últimos meses, o 2º BPM vem executando a “Operação Ostensividade” que visa coibir a prática de delitos em regiões, previamente identificadas pela Polícia Militar, nas cidades do Norte Pioneiro.

A operação se encontra em sua segunda fase, e como o próprio nome diz, busca evidenciar o policiamento de presença com equipes de Rádio Patrulha, ROTAM, CANIL e ROCAM, elevando, assim, efetivamente, a sensação de segurança.

Outra ação forte desta Operação, é de intensificar as abordagens com o objetivo localizar foragidos da justiça, apreensão de armas, drogas e outros objetos ilícitos, bem como, pela simples abordagem de suspeitos, inibir ação de marginais ainda da fase de cogitação do crime.