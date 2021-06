2º BPM realiza operação Tático Móvel IV no Norte Pioneiro*

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na data de ontem (24/06), 2º Batalhão de Polícia Militar executou *“Operação Tático Móvel IV”* nas cidades de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Cons. Mairinck, Jaboti, Pinhalão, Siqueira Campos e Salto do Itararé.

A operação tem como objetivo Intensificar o policiamento ostensivo, realizando ações preventivas e repressivas por meio de patrulhamento tático, bloqueios, abordagens policiais, fiscalizações de veículos e pessoas que circulam nas principais rodovias, vias urbanas e áreas de maior circulação de pessoas e de maior incidência criminal.

Na data de ontem, as equipes ROTAM, realizaram a operação tendo como resultado: mais de noventa pessoas abordadas e dezenove veículos. Na cidade de Santo Antônio da Platina, os fiscais da vigilância sanitária multaram três estabelecimentos durante a ação e em Siqueira Campos, duas pessoas foram encaminhadas por porte de substância entorpecente e uma motocicleta foi apreendida.

Segundo comandante do 2º BPM, major Emerson Castelo Branco Oliveira, a operação se encontra na quarta fase e vem apresentando resultados satisfatórios com emprego das equipes especializadas da ROTAM e continuará sendo aplicada estrategicamente.