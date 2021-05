2º BPM realiza “OPERAÇÃO TITAN” em Ibaiti, Joaquim Távora e Guapirama

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na sexta-feira (14/05), 2º BPM executou “OPERAÇÃO TITAN”, com objetivo de coibir infrações de trânsito praticadas por motociclistas bem como a perturbação causada pelos escapamentos irregulares de motocicletas.

A operação deu-se nas cidades de Ibaiti, Joaquim Távora e Guapirama com mais de 75 abordagens, resultando em apreensão de motocicletas e autos de infração de trânsito. A mesma operação já ocorreu em Cambará e Siqueira Campos, também com bons resultados.

O comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, destacou que a operação teve surgimento no anseio da população do Norte Pioneiro com relação a motociclistas que perturbam a paz pública e colocam em risco as próprias vidas e de terceiros. Temos colhido bons resultados e as fiscalizações persistirão.