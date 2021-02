2º BPM: Realiza ” Operação Vida ” em todo Norte Pioneiro

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na última semana, o 2º BPM deu início a “Operação Vida” em diversas cidades do Norte Pioneiro. A operação, que está sendo realizada em todo estado do Paraná, tem como finalidade a redução das taxas de homicídios dolosos e feminicídios, crimes esses contra a Vida.

Com isso, o “Guardião do Norte Pioneiro” intensificará o policiamento ostensivo e executará ações operacionais com o objetivo de combater os crimes que possuem relação com tais delitos que atentam contra a vida, como o tráfico e uso de drogas e o porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o comandante do 2º BPM, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, o emprego dos policiais militares é fundamentado em indicadores criminais amparados pelo setor de inteligência buscando uma resposta adequada para cada realidade dos municípios do Norte Pioneiro.

Na sexta-feira e sábado (29 e 30/01), a operação se deu nas cidades de Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina, Ribeirão do Pinhal, Ibaiti e Siqueira Campos.

E teve como resultado: dois adolescentes encaminhados por porte de drogas, um homem preso por tráfico de drogas, dois homens detidos por desobediência, um homem preso por descumprir medida protetiva, maconha e cocaína apreendidas, uma quantia em dinheiro relacionado ao tráfico de drogas e apreensão de duas motocicletas.