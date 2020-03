2º BPM: Recebe quatro novas viaturas

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na última quarta-feira (18/03) e quinta-feira(19/03), o 2º BPM recebeu quatro novas viaturas pra reforçar a atividade operacional no Norte Pioneiro.

As cidades de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina receberão tais veículos: uma GM Trail Blazer, um Renault Logan e uma Fiat Ducato para serviço de patrulhamento, atendimento de ocorrências, operações e eventos; além de um veículo descaracterizado para trabalho de inteligência.

O reforço na frota de viaturas é imprescindível para o bom e rápido atendimento à população. E esses quatro novos veículos vão ser de grande auxílio, afirmou o comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra.