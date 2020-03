2º BPM: Recebe visita de admiradora da Polícia Militar

Crédito da foto Para Assessoria PM

No dia onze de março, o 2º BPM recebeu a visita da menina Alana, que com apenas 9 anos de idade tem o sonho de ser Policial Militar.

Na oportunidade pode conhecer as instalações da unidade e como funciona todas as atividades administrativas bem como operacional da corporação. Também assistiu apresentação da equipe do Canil e pode interagir com os cães, além de um passeio de viatura.

A mãe da criança, Sra. Michele, disse que sempre ao passar em frente a sede do 2º BPM, a filha falava do desejo em conhecer o batalhão.

O comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, destacou a importância de momentos como esse, onde a Polícia Militar faz parte do sonho de uma criança demonstrando o quão grande é o papel da corporação junto à comunidade.