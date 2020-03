2º BPM recebe dois novos cães para intregar o canil

Crédito da foto Para Assessoria PM

Nesta última quinta-feira (27/02), a Equipe de Operações com Cães do 2º BPM recebeu dois filhotes da raça Pastor Belga Malinois. Tais cães reforçarão o plantel do canil, que hoje conta com sete cães em operação.

Os filhotes passarão por um treinamento, que os deixará aptos ao serviço como K9 e poderão ser empregados como especialistas em detecção de entorpecentes e armas de fogo, além do Rádio Patrulhamento com Cães (RPC).

Um dos filhotes foi doado pelo Canil Escola Cães de Guarda, propriedade do Sgt. RR Celso Antônio Pinto, que também já integrou o Canil do 2º BPM. E o outro filhote foi também doação, esse do Canil Casa do Cão Delivery Adestramento, propriedade da senhora Francieli Gracino Fritegotto.

A utilização dos cães tem fundamental importância no combate a criminalidade e às esquipes de Operações com Cães do 2º BPM, que atuam em toda área da unidade e também prestam apoio aos batalhões da região.

O comandante do 2º BPM. Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra agradeceu aos donos dos Canis e afirmou que ações como está são imprescindíveis para o bem comum, demonstrando o comprometimento do cidadão com a segurança pública.