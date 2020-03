2º BPM: Recupera caminhonetes roubadas e prende dois autores

Crédito da foto Para Assessoria PM

Hoje (16/03), por volta da 08h40min, a Polícia Militar recebeu chamada via 190, de que uma revendedora de veículos em Santo Antônio da Platina havia sido roubado por cinco indivíduos (um deles armado) e que haviam tomado sentido Jacarezinho.

Em contato com a vítima, essa relatou que foi rendida pelos marginais e lhe roubaram o aparelho celular, R$110,00, uma folha de cheque e uma corrente de ouro. Roubaram ainda, duas caminhonetes Toyota Hilux e uma caminhonete Fiat Toro.

Imediatamente todas as equipes de serviço do 2º BPM se empenharam em fazer o cerco aos marginais e em pouco tempo receberam informação de que o GPS do celular roubado estava em direção a Ribeirão Claro.

Ao mesmo tempo, uma equipe de Rádio Patrulha deslocava do trevo do bairro Vila Rosa sentido Santo Antônio da Platina quando se deparou com três caminhonetes no sentido, sendo iniciado o acompanhamento tático. As caminhonetes tomaram rumo Ribeirão Claro, sendo que a Hilux de cor branca acabou adentrando o bairro Aeroporto e a equipe optou por seguir essa, que acabou por colidir com o muro de uma residência e o criminoso (22 anos) foi preso com apoio da Equipe Canil.

Nesse ínterim, foi repassado às equipes envolvidas que a Hilux de cor cinza tinha sindo abandonada nas proximidades, fato que foi constatado pelos policias, e a informação que um policial do estado de São Paulo abordou o condutor (19 anos) numa residência próxima, sendo também preso.

A Fiat/Touro empreendeu fuga com um dos criminosos e ainda não foi encontrada, já o veículo utilizado pelos criminosos, VW Santana (produto de furto) foi encontrado no início desta noite (16/03) em Santo Antônio da Platina, com vestes utilizadas pelos autores e uma arma de fogo no interior.

Salienta-se que um dos presos, relatou que o planejamento do roubo foi feito por aplicativo de rede social, onde trocavam informações e dessa forma o aparelho foi apreendido para fins de perícia e identificação dos demais envolvidos.

Dessa forma, duas caminhonetes foram recuperadas e dois indivíduos foram presos, estando um deles com mandado de prisão pelo crime de roubo.