2º BPM reforça frota de viaturas

Crédito da foto Para Assessoria PM

Nessa semana, quatro novas viaturas foram entregues ao serviço operacional na área do 2º BPM, uma delas especificamente para o município de Jacarezinho-PR. São quatro GM Cruze Turbo com tecnologia embarcada que darão maior alcance, mobilidade e segurança ao trabalho da Polícia Militar.

Lembra-se, também, que nas datas de 18 e 19 de março foram entregues outras viaturas que já estão em circulação: uma Renault Logan que foi destinada a cidade de Santo Antônio da Platina, uma GM Trail Blazer para as equipes ROTAM e duas viaturas descaracterizadas para a Agência Local de Inteligência.

Assim, calculou-se, desde outubro de 2019, mês da assunção do novo Comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar, Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, que foram anexadas ao acervo o total de vinte e uma viaturas.

O Ten.-Cel. Serra afirmou que tal suporte logístico somado a qualidade técnica de nossos policiais e equipamentos são essenciais para intensificar o serviço de segurança pública à comunidade e assim fortalecer o combate ao crime.

Ainda, ressaltou que o patrulhamento intensificado aumenta a sensação de segurança, inibindo atos delituosos e consequentemente melhorando a qualidade de vida de toda população do Norte Pioneiro.

Dessa forma, com mais viaturas, o “Guardião do Norte Pioneiro” procura reduzir ainda mais os índices de criminalidade. Polícia Militar do Paraná, Sua Segurança é o Nosso Compromisso.