2ºBPM participa de reunião sobre segurança na Zona Rural de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Foto: Antônio de Picolli

Na tarde de ontem, quinta-feira (07/05), o Comandante do 2º BPM, Ten.- Cel. Luiz Francisco Serra, participou de uma reunião com a Sociedade Civil Organizada para tratar da Segurança Pública na Zona Rural de Santo Antônio da Platina.

No centro de eventos, local do encontro, estiveram presentes: o Deputado Federal Pedro Lupion, o Prefeito José da Silva Coelho Neto (Zezão), a Promotora de Justiça Kele Cristina Diogo Bahena, o Comandante da 4ª Cia. PM Capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon e o Presidente do Sindicato Rural Patronal José Afonso Júnior.

Na oportunidade, lideranças do Setor Agropecuário colocaram que o objetivo do evento era o de “Unir Esforços” contra a criminalidade na Zona Rural do município. E obtiveram total apoio por parte das autoridades presentes.

O Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, enfatizou que a iniciativa de unir esforços é imprescindível para redução dos índices de criminalidade na Zona Rural. Afirmou que a participação ativa da sociedade através de denúncias também se faz necessária e que muitos criminosos já foram identificados e alguns dos envolvidos já foram presos. Ainda, ressaltou que buscará estratégias para toda Zona Rural da área de circunscrição do 2° Batalhão de Polícia militar. Destacou também a importância do aplicativo 190, que faz uso de geolocalização – tecnologia que identifica a localização geográfica do aparelho que solicitou a equipe policial. E com isso oferece maiores informações para a Polícia Militar desenvolver planos de implementação específicos de policiamento, bem como precisão do local da ocorrência, reduzindo a dificuldade de localizar endereços em Zona Rural.

O Comandante da 4ª Cia. PM, Cap. Alarcon, destacou que o policiamento vem sendo intensificado na Zona Rural com equipes de Rádio Patrulha, Agência de Inteligência, equipe ROTAM e Canil. Ainda, enfatizou que a participação da comunidade é importante, por meio de denúncias que busquem identificar a presença de suspeitos nas propriedades rurais.

As tratativas do debate serão utilizadas para melhor emprego do policiamento, que visem reduzir a criminalidade, com a soma dos esforços da Polícia Militar, Ministério Público, Poder Executivo Municipal e sociedade civil organizada.